Bm: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Sel ve Toprak Kaymaları 443 Can Aldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mayıs (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şiddetli yağışlara yönelik acil müdahale devam ederken resmi rakamlara göre ölü sayısının 443'e ulaştığını duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayı başlarında ölümcül sel ve toprak kaymalarına yol açan yağmur nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını ve pek çoğunun kayıp olduğunu bildirdi. Kurtarma ve müdahale ekipleri, başta ülkenin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin Kalehe bölgesinde olmak üzere, cesetlerin gömüleceği mezarların kazılması için acil ağır iş makinesi çağrısında bulundu.

OCHA'nın yaptığı açıklamada, "Diğer önceliklerimiz ise kurtulanlar için barınak sağlanması ve bu kişilerin bir yere yerleştirilmesi, gıda yardımının ulaştırılması ve afetten etkilenen insanlara ulaşabilmek için yol ve köprülerin onarılması" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 3.000'den fazla evin yanı sıra 9.000'den fazla çocuğun eğitim aldığı okul binalarının da hasar gördüğü bildirildi.

OCHA, 10 Mayıs'tan bu yana en az 17 bin kişinin gıda, sağlık, barınma ve psiko-sosyal destek de dahil olmak üzere yardım aldığını belirtti. İnsani yardım görevlileri, sel ve toprak kaymalarından etkilenen topluluklara günde 50.000 litreden fazla temiz su tedarik etti.

Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki BM insani yardım koordinatörü Bruno Lemarquis'nin sürmekte olan yardım faaliyetlerini güçlendirmek için İnsani Yardım Fonu'ndan 3 milyon ABD doları ayırdığı bildirildi.