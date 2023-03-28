Bm: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kolera Salgını 1 Milyonu Aşkın Kişiyi Tehdit Ediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Mart (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaşanan kolera salgını, çoğu kötü şartlarda yaşayan 1 milyondan fazla yerlerinden edilmiş kişiyi tehdit ediyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, salgının Kuzey Kivu eyaletinde görüldüğünü ve özellikle Goma, Karisimbi, Masisi ve Nyiragongo bölgelerinin etkilendiğini belirtti.

OCHA'dan yapılan açıklamada, "Sağlık yetkilileri, 13-19 Mart tarihlerinde teyit edilmiş ve şüpheli 1800 vaka bildirdi. Bir önceki hafta ise bu rakam 1000 civarındaydı" denildi. Yılın başından geçen haftaya kadar olan sürede 6.200'den fazla vaka bildirildi.

OCHA bu bölgenin, pek çok geçici bölgede kötü yaşam koşullarına sahip yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla insanı barındırdığını söyledi.

Ofisten yapılan açıklamada, "İnsanların suya erişiminin sınırlı olması ve hijyen koşullarının yetersiz olmasının koleranın yayılmasını kolaylaştırmasından endişeliyiz" ifadesi yer aldı. Açıklamada, "Biz ve ortaklarımız kolera tedavi merkezlerine destek vermeye devam ediyoruz. Ancak kaynaklar sınırlı ve salgına müdahale seviyesini yükseltmek için ek kaynak sağlanmazsa durum daha da kötüye gidebilir" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü geçen ay Kongo Demokratik Cumhuriyeti'yle ilgili hazırladığı raporda, kuzey ve güney Kivu eyaletleri de dahil olmak üzere ülkede kolera salgını olduğunu belirtmişti.

Silahlı isyancı grupların başta ülkenin doğusundaki Ituri ile kuzey ve güney Kivu eyaletlerinde olmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yıllardır düzenledikleri baskınlar sonucu pek çok kişi yerlerinden edilmiş durumda.