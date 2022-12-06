Bm, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İhtiyaç Sahibi 315.000 Kişiye Yardım Etmek İçin 50 Milyon ABD Doları İstedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Aralık (Xinhua) -- Bir BM sözcüsü Pazartesi günü, BM insani yardım görevlilerinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki yaklaşık 315.000 kişiye yardım etmek için yaklaşık 50 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Aralık (Xinhua) -- Bir BM sözcüsü Pazartesi günü, BM insani yardım görevlilerinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki yaklaşık 315.000 kişiye yardım etmek için yaklaşık 50 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Stephanie Tremblay, Kuzey Kivu eyaletinde "Kongo ordusu ile M23 silahlı grubu arasındaki çatışmanın yükünü siviller çekmeye devam ediyor" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), Mart ayından bu yana yenilenen çatışmalarda başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 390.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini rapor ettiğini belirten Tremblay, yerinden edilenlerin çoğunun, Rutshuru, Nyiragongo, Lubero, Masisi toprakları boyunca ve Goma şehrinde ev sahibi ailelerin yanında veya yerinden edilmiş kişiler için olan yerlerde yaşadığının altını çizdi.

BM ve ortaklarının 130.000'den fazla kişiye yiyecek sağladığını, her gün yüzlerce aileye su dağıttığını ve yetersiz beslenen 1.500'den fazla çocuğun gerekli bakımı aldığını belirten Tremblay, ihtiyaçlar arttığı için Birleşmiş Milletler'in insanları desteklemeye devam edebilmesinin ve müdahaleyi artırmasının gerektiğine işaret etti.

"Bu nedenle, insani yardım ortaklarıyla birlikte Birleşmiş Milletler'in yaklaşık 50 milyon ABD dolarını ısrarla istediğine" dikkat çeken Tremblay, "Bu fonlarla, aralarında refakatsiz çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmesi ve cinsel saldırı kurbanlarının bakımının da bulunduğu gıda yardımı, acil durum barınağı, su, sanitasyon, sağlık hizmetleri, acil durum eğitimi ve koruma hizmetleri ile en savunmasız 315.000 kişiyi hedefleyeceğiz" dedi.

Ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki MONUSCO olarak bilinen misyonun, Pazartesi günü sona erecek olan Nairobi 3 sürecini desteklemek için hükümetle birlikte çalıştığını kaydeden Tremblay, istişarelerin, sürdürülebilir silahsızlanma ve toplumla yeniden bütünleşmeyi sağlamak amacıyla ulusal Terhis, Silahsızlanma, Toplumu İyileştirme ve İstikrar Programı'nın uygulanmasına yardımcı olacak her eyalet için siyasi ve kurumsal önlemlerin belirlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Sözcü, MONUSCO'nun Doğu Afrika Topluluğu kolaylaştırıcısı olan Kenya'nın eski Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'yı desteklemek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti ile Kongolu silahlı gruplar arasındaki Nairobi istişarelerine siyasi, lojistik ve teknik yardım sağladığını da sözlerine ekledi.