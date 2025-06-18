BM Komisyonu Gazze’deki İnsani Durumu Kınadı

Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun üyesi Chris Sidoti, Gazze'deki sivillerin gıdaya ulaşmak için hayatlarını riske atmaya zorlandığını bildirdi.

Sidoti ve Komisyon Başkanı Navi Pillay, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59. Oturumu kapsamında yayımladıkları rapora ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Pillay, dün İHK'ye raporlarını sunduklarını belirterek, Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında artan son gerginliklerin ortasında Gazze'ye olan ilginin değişmemesi gerektiği yönünde çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Sidoti ise Gazze'deki koşulları ve insani yardımlarla ilgili durumu eleştirerek, "Siviller, gıdaya erişmek için hayatlarını riske atmaya zorlanıyor." dedi.

ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının kurduğu yardım dağıtım sistemi sırasında son 2 haftada yaşananları eleştiren Sidoti, "İnsanlar çocuklarını beslemek için yiyecek elde etmek amacıyla hayatlarını riske atma kararı almak zorunda kalmamalı. Doğru seçim tam da bu." ifadesini kullandı.

Sidoti, Gazze İnsani Yardım Vakfının oluşturduğu yardım dağıtım noktalarına yakın yerlerde gerçekleşen İsrail saldırılarında yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Komisyonun son raporuna atıfta bulunan Sidoti, "Gazze Şeridi'nde sürekli olarak savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini gördük." diye konuştu.

Sidoti, Gazze'de yaşanan çatışma sırasında işlenen suçlar için adaletin yavaş olduğunu söyledi.

AA muhabirinin, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail'e karşı alınan kararlara rağmen hesap verebilirliğin neden hala belirsiz olduğu" sorusunu yanıtlayan Sidoti, "Uluslararası hesap verebilirlik yavaş işliyor. Bu üzücü bir gerçek ancak böyle." dedi.