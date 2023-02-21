BM Komiseri Türk, İsrail parlamentosunda görüşülen yasal değişikliklerle ilgili endişelerini dile getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Parlamentosunda (Knesset) görüşülen bir dizi yasal değişiklik önerisinin birlikte ele alındığında, hukukun üstünlüğünü savunmak için yargının etkinliğine, insan hakları ve yargı bağımsızlığına ciddi tehdit...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Parlamentosunda (Knesset) görüşülen bir dizi yasal değişiklik önerisinin birlikte ele alındığında, hukukun üstünlüğünü savunmak için yargının etkinliğine, insan hakları ve yargı bağımsızlığına ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Türk'ün, İsrail parlamentosunda görüşülen yasal değişikliklerle ilgili endişelerine yer verildi.

Önerilerin mevcut haliyle, Yüksek Mahkemenin, mevzuatı yargı denetimine tabi tutma yetkisini sınırlayacağı ve üst mahkemenin mevzuatı iptal etmesi için hakimlerin üstün çoğunluğunu, hatta oy birliğini gerektireceği belirten Türk, "Öneriler ayrıca, Parlamentonun, Yüksek Mahkemenin iptal ettiği herhangi bir yasayı az çoğunlukla eski haline getirmesine ve yasaların gözden geçirilebileceği temelleri sınırlamasına izin vereceklerdir." ifadesini kullandı.

Türk, mevcut önerilerin, yargısal seçim komitesinin yapısını ve Yüksek Mahkemenin atama sürecini değiştirerek yargısal seçim sürecini de değiştireceğini bildirdi.

Önerilen değişikliklerin, "komitenin dokuz üyesinden beşinin çoğunluğunun - mevcut 9 kişiden 7'si yerine - Yüksek Mahkeme yargıçlarının atamalarını onaylamasına izin vereceği ve atama sürecinde hükümetin etkisini daha da derinleştireceğini" vurgulayan Türk, bunun şu anda bağımsız yargıçlar ve avukatların oluşturduğu seçim komitesinin üzerinde çok daha büyük siyasi etki oluşturacağını aktardı.

Volker Türk, "Onlarca yıllık yerleşik uygulamanın aksine, böyle bir yasa, yargının, bireysel hakları savunmanın yanı sıra hukukun üstünlüğünü yürütme ve yasama gücü üzerinde etkili bir kurumsal denetleme olarak destekleme kabiliyetini büyük ölçüde baltalayacaktır. İsrail'de ve tüm dünyada edinilen deneyimler, devletin diğer kollarını bağımsız olarak bir toplumun temel kanunlarında belirtilen temel yasal standartlarına tabi tutabilen bir yargının kalıcı değerini göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Yasa değişikliklerinin kabul edilmesi halinde, özellikle hükümetin yürütme ve yasama organlarında temsil yoluyla haklarını savunamayan topluluklar ve gruplar için insan hakları korumalarının zayıflama riski taşıdığından endişe duyduğunu belirten Türk, "Bir ülkenin uzun süredir devam eden anayasal yapısının özünü hedef alan ve köklü kurumsal güvenceleri etkileyen değişiklikler, yalnızca kapsamlı istişare; geniş siyasi ve kamuoyu mutabakatı sonrasında gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Türk, "Kamuoyunun ve siyasi kaygının boyutu göz önüne alındığında İsrail hükümetini, önerilen yasal değişiklikleri durdurmaya ve önerileri daha geniş bir şekilde tartışmaya ve düşünmeye davet ediyorum. Hukukun üstünlüğünün merkezinde yer alan bu tür meseleler, herhangi bir değişikliğin yargının - ve hükümetin diğer organlarının - İsrail'deki tüm insanların haklarını koruma kabiliyetini azaltmaktan ziyade geliştirmesini sağlamak için azami dikkati hak ediyor." ifadesini kullandı.