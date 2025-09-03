BM, Khassim Diagne'yi Kıbrıs Özel Temsilcisi Olarak Atadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Senegalli Khassim Diagne'yi Genel Sekreter Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi olarak atadığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Senegalli Khassim Diagne'nin Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün yeni Özel Temsilcisi ve Başkanı olarak atandığını duyurdu." denildi.

Diagne'nin, uluslararası ilişkiler ve üst düzey liderlik alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olduğu belirtilen açıklamada, BM sistemi içinde aldığı çok sayıda üst düzey görevlerinden de örnekler verildi.

Açıklamada, Diagne'ye görevini devreden eski UNFICYP Misyon Şefi Kanadalı Colin Stewart'a da çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

BM'nin en uzun süre devam eden barışı koruma misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten beri Ada'da bulunuyor.