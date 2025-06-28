BM, KDC ile Ruanda Arasındaki Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

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Birleşmiş Milletler, ABD'nin arabuluculuğunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını olumlu buldu ve tarafları diyalog kültürünü benimsemeye çağırdı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin arabuluculuğu sonucu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), KDC'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) Başkanı ve Genel Sekreter'in Kongo Özel Temsilcisi Bintou Keita, ülkede gerilim devam ederken, müzakerelerin hareketlilik kazandığını, bunun da barışa giden yolu açtığını söyledi.

KDC ile Ruanda dışişleri bakanlarının, bugün öğleden sonra Washington'da barış anlaşması taslağını imzalamasını çatışmaların sona ermesi yönünde kaydedilen önemli bir ilerleme olarak değerlendiren Keita, "ABD'nin bu anlaşmanın kolaylaştırılmasında gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, KDC ve Büyük Göller bölgesinde barış ve istikrara yönelik belirleyici bir adımı temsil ediyor." diye konuştu.

Keita, tüm liderlere hoşgörü ortamını teşvik etme çağrısında bulunarak, bölünme yerine diyalog kültürünün benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kabilecilik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı bir yasa tasarısının benimsenmesi yönündeki çağrısını da yineleyen Keita, "Bu adım, ulusal birliği tehdit eden kötüye kullanımların önlenmesi açısından kritik olacaktır." diye konuştu.

"KDC'deki insani durum sürdürülemez"

Keita, diğer taraftan KDC'deki insani durumun "sürdürülemez" olduğunu belirterek, ülke genelinde 27,8 milyon kişinin gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğuna ve yaklaşık 1,4 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğine dikkati çekti.

Şiddet nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 7 milyona ulaştığını vurgulayan Keita, birçok kişinin defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Keita, BM'nin insani yardım müdahale planının ise sadece yüzde 11 oranında finanse edildiğini belirterek, "KDC'de kalıcı barışa ulaşmak için ortak sorumluluk ve kolektif eylem gerektiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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