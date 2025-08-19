BM, KDC'deki Sivil Ölümleri Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İstikrar Misyonu (MONUSCO), ülkenin doğusunda en az 52 sivilin yaşamını yitirdiği isyancı Demokratik Müttefik Güçler (ADF) grubunun saldırılarını kınadı.

MONUSCO tarafından yayımlanan açıklamada, isyancı grup ADF'nin 9-16 Ağustos tarihlerinde Kuzey Kivu eyaletinin Beni ve Lubero bölgelerini hedef aldığı ve saldırılarda 8 kadın ile 2 çocuğun da aralarında bulunduğu en az 52 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Ituri eyaletine bağlı Komanda'da 28 Haziran'da ADF tarafından düzenlenen gece baskınında aralarında Katolik öğrencilerin de bulunduğu 43 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisine de yer verildi.

Açıklamada, BM misyonunun, KDC makamlarını katliamların soruşturulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için göreve çağırdığı aktarıldı.

Uganda'da kurulan isyancı grup ADF'nin son yıllarda KDC'nin doğusunda faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkat çekilen açıklamada, örgütün bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve yerel çatışmalardan yararlanarak Kuzey Kivu eyaletinde varlık kazandığı kaydedildi

BM İstikrar Misyonu Başkanı ve Genel Sekreter'in Kongo Özel Temsilcisi Bintou Keita ise konuya ilişkin "Bu saldırılar kabul edilemez ve uluslararası insancıl hukuk ile insan haklarının ciddi ihlalidir." açıklamasında bulundu.

Keita, "Yabancı silahlı grupların koşulsuz olarak silah bırakması ve geldikleri ülkelere dönmesi" çağrısını yineledi.