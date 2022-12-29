Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğüne Kuveytli Deşti atandı

Güncel Haberler

BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğüne Kuveytli Deşti atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Birleşmiş Milletler Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğüne Kuveytli Abdullah Abdussamed Deşti'yi atadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Birleşmiş Milletler Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğüne Kuveytli Abdullah Abdussamed Deşti'yi atadığı bildirildi.

BM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağustos 2022'den bu yana Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü olarak görev yapan Sudanlı Amir Mahmoud Abdullah'ın yerine Deşti tayin edildi.

Açıklamada Guterres, sıkı çalışması, liderliği ve zor zamanlarda tahıl koridoru girişimini uygulama konusundaki kararlılığından ötürü Abdullah'a teşekkür etti.

2021'de Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nden Koramiral rütbesiyle emekli olan Deşti, 2019-2020 yılları arasında Kuveyt'in Belçika'daki Askeri Savunma Ataşesi ve Kuveyt'in NATO Misyonu temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Karadeniz Kuveyt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title