BM: Karabağ'a giden heyet Ermeni sivillere ve sivil altyapıya yönelik şiddet tespit etmedi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine hafta sonu Karabağ bölgesine BM heyetinin düzenlediği ziyaret hakkında bilgi verdi.

Heyetin bölgedeki insani durum ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştığını aktaran Dujarric, heyette aralarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) temsilciler bulunduğunu kaydetti.

Dujarric, heyetin, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirterek "Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Hastaneler, okullar, evler, dini ve kültürel merkezlerin hedef alınmadığını ve Azerbaycan hükümetinin sağlık hizmetini tekrar kesintisiz yürütmek için çalışmalar başlattığını ifade eden Dujarric, tarım alanları ve hayvanlara da zarar verilmediğinin görüldüğünü kaydetti.

Dujarric, heyetin bölgedeki Ermeni toplumun temsilcileriyle de bir araya geldiğini aktardı.

Bölgede tekrar güven inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Dujarric, tüm tarafların bunun için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.