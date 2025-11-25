BM Kadın Birimi ve UNFPA'dan Dijital Şiddete Karşı Yeni Kampanya

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, kadın ve kız çocuklarına yönelik dijital şiddete karşı aktivizm kampanyası başlattı.

Ankara'da düzenlenen "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Dijital Şiddete Noktayı Koy" kampanyasının açılış programına, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Guimond, burada yaptığı konuşmada, dünyada kadın ve kız çocuklarının yarısının hala çevrim içi yasal korumasının olmadığını belirterek, bu durumun acilen değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dijital şiddetin bir "gerçek" olduğuna dikkati çeken Guimond, "Kadınları susturur, kamusal alanlarını daraltır ve ekranlardan evlere, okullara ve iş yerlerine kadar onları takip eder." diye konuştu.

Guimond, " Teknoloji, kadın haklarını ilerletmeli, zarar vermemeli. Dijital şiddeti gör, tanımla ve belgele. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik dijital şiddete noktayı koy." dedi.

Khan da istatistiklerin dijital şiddetin yalnızca teknoloji sorunu değil kolektif sorumluluk gerektiren temel insan hakları sorunu olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Noktayı Koy kampanyasıyla, dijital alanlar dahil tüm alanların bütün kadınlar ve kız çocukları için güvenli, eşitlikçi ve güçlendirici hale gelmesi için hükümetlere, teknoloji şirketlerine, sivil topluma ve her bir kişiye teknoloji tasarımından başlayarak dijital güvenliğe yatırım yapma çağrısında bulunuyoruz."

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas da AB olarak, bu kritik kampanyanın açılış etkinliğini BM Kadın ve UNFPA ile düzenlemekten dolayı onur duyduğunu söyledi.

Program, açılış konuşmalarının ardından, UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçilerinin kampanya tanıtım videoları ile devam etti.

Kampanya, toplumsal diyalog başlatmayı hedefliyor

Kampanya, 16 gün boyunca, teknolojinin mevcut eşitsizlikleri nasıl derinleştirebileceği ve nasıl yeni istismar biçimleri ortaya çıkardığı konusunda toplumsal diyalog başlatmayı hedefliyor.

Çevrim içi ısrarlı takipten görsel odaklı cinsel tacize, cinsiyete dayalı nefret söyleminden kişisel bilgilerin ifşasına kadar BM tarafından tespit edilen yaklaşık 30 dijital şiddet türüne odaklanan kampanya, dijital alanları tüm kadınlar ve kız çocukları için güvenli, eşitlikçi ve güçlendirici hale getirmek üzere gereken ortak eylem ihtiyacını vurgulayarak dijital şiddete karşı güçlü dayanışma ağı oluşturmayı amaçlıyor.