Bm, Kaçırılan 50 Burkina Fasolu Kadın ve Kız Çocuğunun Derhal Serbest Bırakılması Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Salı günü, Burkina Faso'da geçen hafta yiyecek ararken kaçırılan 50 kadın ve kız çocuğunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kimliği belirsiz silahlı grupların kadınları ve kız çocuklarını Perşembe ve Cuma günleri kuzeydeki Arbinda kasabası yakınlarında kaçırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olayı şiddetle kınadı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, kaçırılan kadın ve kız çocuklarının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve ailelerine sağ salim dönmeleri çağrısında bulunuyor" diye konuştu.

Guterres, yetkilileri "bu suçun sorumlularını adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya" çağırdı.

Guterres ayrıca, BM'nin sivil korumayı iyileştirmek ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik çabaları desteklemek de dahil olmak üzere Burkina Faso ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de faillerden hesap sorulmasını istedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde bu ayın başlarında, Batı Afrika ve Sahel ülkelerinin "benzeri görülmemiş" düzeyde emniyetsizlik de dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kalmaya devam ettiği konuşuldu.

BM Bölge Ofisi UNOWAS'tan sorumlu yetkili Giovanie Biha, silahlı grupların, şiddet yanlısı aşırılıkçıların ve suç şebekelerinin faaliyetlerinin binlerce okul ve sağlık merkezini kapatmaya ve milyonları yerinden etmeye zorladığını söyledi.