BM İyi Niyet Elçisi Prenses Lamia Bint Majid Al Saud, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) İyi Niyet Elçisi ve Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Ziyarette, depremin yaralarının sarılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı ve kentin İstiklal Madalyası gösterildi. Ayrıca, Türkiye'nin yerli otomobili Togg da tanıtıldı.