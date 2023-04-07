BM: İsrail ve Lübnan savaş istemiyor

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ve Lübnan gerginliğine ilişkin her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı.

Lübnan- İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ve Lübnan gerginliğine ilişkin her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı.

UNIFIL, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi neticesinde, "İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz." denildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.