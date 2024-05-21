BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de gıda dağıtımı durduruldu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde gıda dağıtımının malzeme ve güvenlik eksikliği nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gazze'deki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Refah'ta gıda dağıtımının durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Malzeme eksikliği ve güvensizlik nedeniyle Refah'ta halihazırda gıda dağıtımı askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

UNRWA'nın Gazze'deki 24 sağlık merkezinden yalnızca 7'sinin faaliyet gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun işgal ettiği Refah Sınır Kapısı ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapatılması ve aksaklıklar nedeniyle son 10 günde hiçbir tıbbi malzemenin ulaştırılmadığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sivil kayıpların yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, başta Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları çevresi olmak üzere Gazze'nin güneyi ve Refah'ın doğusundaki kara saldırılarını genişlettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.