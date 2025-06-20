BM, İsrail ordusunu, bu yıl da çatışmada çocuklara zarar verenler "kara listesinde" tuttu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini bu yıl da çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesinde" tutarak, 2024'te ordu ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocuklara karşı 7 bin 188 ihlalde bulunduğunu teyit etti.

Anadolu Ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2024 yılı verilerini içeren 40 sayfalık "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporuna ulaştı.

Raporda, İsrail, silahlı çatışmalarda çocuklara karşı ağır ihlaller gerçekleştiren taraf olarak bu yıl da "kara listede" yerini korudu, İsrail güçleri "çocukları öldüren ve sakat bırakan" ve "okullara ve/veya hastanelere saldırılarda bulunan taraf" olarak nitelendi.

Geçen yılki rapora kıyasla yüzde 25 artış yaşandı

BM'nin 40 sayfalık raporunda neredeyse 30 yıldır hazırlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" çalışmasında 2024 yılının çatışmalarda çocuklara karşı 41 bin 370 ağır ihlal vakası ile en yüksek rakamı gördüğüne dikkati çekildi.

Raporda, "Birleşmiş Milletler 41 bin 370 ağır ihlali doğruladı; bunlardan 36 bin 221'i 2024'te işlendi ve 5 bin149'u daha önce işlendi ancak 2024'te doğrulandı." ifadelerine yer verildi.

Bu sayının 2024'e kıyasla yüzde 25 arttığına da vurgu yapılan raporda, 22 bin 495 çocuğun ölüm, sakat bırakma, tecavüze uğrama ve silah altına alınma gibi ağır ihlallerden etkilendiğinin ve de art arda 3 yıldır rakamların yükseldiğinin altı çizildi.

Raporda, 2024'te çocuklara karşı "öldürme, sakat bırakma, aç bırakma ve cinsel tecavüz" gibi ağır ihlallerin en ağır olduğu yerler arasında başta Gazze Şeridi olmak üzere İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Nijerya ve Haiti öne çıkan ülkeler oldu.

İsrail güçleri 2024'te Filistinli çocuklara karşı 7 bin 188 ağır ihlalde bulundu

BM raporunda, geçen yıl İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında 15'i İsrailli, 2 bin 944'ü Filistinli olmak üzere 2 bin 959 çocuğa karşı 8 bin 554 "ağır ihlal" doğrulanırken, bu ihlallerin 4 bin 856'sının Gazze Şeridi'nde, 3 bin 688'inin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ve 10'unun da İsrail'de gerçekleştiği kaydedildi.

Çocuklara karşı teyit edilen bu ihlallerin 7 bin 188'i İsrail güçlerine, 43'ü kimliği belirsiz faillere, 42'si Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilere, 11'i bireysel Filistinli faillere, 7'si Filistin Yönetimi güvenlik güçlerine, 3'ü Hizbullah'a ve 1'i de İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilen raporda, 602'sinin Batı Şeria, 259'unun Doğu Kudüs ve 90'ının da Gazze Şeridi'nde olmak üzere toplam 951 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince alıkonulduğu, bunların arasında bulunan 11 kız çocuğunun akıbetinin ve nerede olduğunun ise bilinmediğine işaret edildi.

Raporda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde gerçekleştirdiği askeri eylemlerinde 27 Filistinli çocuğu "insan kalkanı" olarak kullandığının, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olmak üzere 1507 çocuğun İsrail güçleri, 54 çocuğun ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden yerleşimci unsurlar tarafından olmak üzere toplamda 1561 Filistinli çocuğun sakat bırakıldığının altı çizildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 2 bin 263 kez Filistinlilere insani yardım ve erişimleri reddetti veya engelledi

Raporda ayrıca, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 bin 828, Gazze Şeridi'nde 2 bin 263 defa olmak üzere toplam 5 bin 91 kez insani yardım ve erişimleri reddettiği veya engellediği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde BM tarafından planlanan 5 bin 321 insanı yardım girişiminden 1262'sinin reddedildiği ve 1001 kez de erişimin engellendiği detayına da raporda yer verildi.

Raporda ek olarak İsrail güçleri tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 280 BM insani yardım çalışanının öldürüldüğü bilgisi de hatırlatıldı.

Guterres: "Çocuklara yönelik ağır ihlallerden derin endişe duyuyorum"

Raporda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Guterres, "İsrail güçleri tarafından çocuklara yönelik ağır ihlallerin sürekli artmasından, özellikle öldürülen ve sakatlanan çocukların sayısının çok yüksek olmasından, okullara ve hastanelere, ambulanslar ve okullar ve/veya hastanelerle ilgili korunan kişilere yönelik saldırılardan ve insani erişimin engellenmesinden derin endişe duyduğunu" bildirdi.

İsrail'e, çocuklara yönelik bu ağır ihlallerin hesabını sorma çağrısı yapan Guterres, taraflara, "uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyma, çocuklara sağlanan özel korumalara saygı gösterme, okulları ve hastaneleri koruma ve saldırılarda ayrımcılık, orantılılık ve önlem ilkelerine uyma ve hava saldırıları da dahil olmak üzere nüfuslu alanlarda patlayıcı silah kullanımından kaçınma yükümlülüklerini" hatırlattı.

BM geçen yıl, İsrail'i çatışmada çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı

Geçen yıl hazırlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, çatışmalarda 2023'te çocuklara yönelik ağır ihlallerde yüzde 21 artış gösterdiği" ifade edilmiş, çocukların ölümüne ve yaralanmasına yol açan olayların ise 2022'ye kıyasla, yüzde 35 artış gösterdiği vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uyarınca özellikle İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığına dikkati çekilen raporda, İsrail ilk kez "utanç listesi" olarak da nitelenen "kara listeye" alınmıştı.