6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar

Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek!
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

BM, İsrail Ordusu'nun Saldırısını Kınadı ve Hesap Verilebilirlik Talep Etti

BM, İsrail Ordusu'nun Saldırısını Kınadı ve Hesap Verilebilirlik Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde bir BM çalışanının ölümüne yol açan saldırının İsrail ordusu tarafından yapıldığını kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı. BM'nin sözcüsü, olayla ilgili hesap verilebilirlik ve şeffaflık talebinde bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir BM çalışanının öldüğü ve daha önce sorumluluğunu reddettiği saldırının askerlerince düzenlendiğini itiraf etmesinin ardından "Sadece bu olayla ilgili değil, diğer BM çalışanlarının öldürüldüğü ve tesislerimizin hedef alındığı tüm olaylara ilişkin şeffaflık sağlanmasına ve hesap verilmesine ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 19 Mart'ta BM çalışanı bir kişinin öldüğü ve daha önce sorumluluğunu reddettiği saldırının askerlerince düzenlendiğini itiraf etmesine ilişkin sorusunu cevaplayan Dujarric, İsrailli yetkililerin soruşturma sonuçlarını kendileriyle de paylaştığını bildirdi.

Dujarric, soruşturma sürecinde diğer olaylara göre daha fazla işbirliği ve şeffaflık sağlandığına işaret ederek, "Ancak bizim ihtiyaç duyduğumuz şey hesap verilebilirlik." vurgusunu yaptı.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunan BM Sözcüsü, "Sadece bu olayla ilgili değil, diğer BM çalışanlarının öldürüldüğü ve tesislerimizin hedef alındığı tüm olaylara ilişkin şeffaflık sağlanması ve hesap verilmesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM'nin bu olayla ilgili de en başından çok şeffaf bir tutum takındığını anımsatarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, BM çalışanının öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini dile getirdiğini kaydetti.

İsrail'in vurduğu BM tesisinin koordinatlarının da daha önceden İsrail ordusuna iletildiğini hatırlatan Dujarric, "Bizim durduğumuz nokta çok açık. Hesap verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gazze'ye yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması lazım

Gazze'ye yönelik yardımların girişinin tamamen engellenmesi üzerinden neredeyse 2 ay geçtiğine dikkati çeken Dujarric, temel malzemelerin tükenmek zorunda olduğunu belirtti.

Dujarric, çocukların aç olduğunu, hastaların ise tedavi edilemediğini belirterek "İnsanlar ölüyor. Gazze'ye yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar nedeniyle ürün fiyatlarının da arttığını kaydeden Dujarric, süt ürünleri, yumurta, meyve ve et gibi ürünlere ise hiç ulaşım olmadığının altını çizdi.

Dujarric, fiyat artışıyla beraber nakit eksikliğinin de sorun olduğunu vurgulayarak "İnsanlar derin açlığa itilmiş durumda." uyarısında bulundu.

BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Deyr el-Belah'ta iki BM misafirhanesi 19 Mart'ta İsrail ordusunca hedef alınmıştı.

Saldırıda BM çalışanı Bulgaristanlı 51 yaşındaki Marin Valev Marinov hayatını kaybetmiş, BM operasyon görevlisi 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının arkasında İsrail askerlerinin olduğu yönündeki açıklamaları reddetmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.