BM: İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü Askerlerine Yakınında Patlama Gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ciddi şekilde ihlal ederek, Lübnan'ın güneyinde görev yapan barış gücü askerlerinin yakınına bomba attığını duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu dün, Lübnan ordusuyla birlikte görev yapan barış gücü askerlerimizin yakınlarına bomba attı. Askerlerimiz, savaş nedeniyle yıkılan evlerin enkazını kaldıran sivil işçilerin güvenliğini sağlıyordu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bir bombanın yaklaşık 500 metre mesafedeki ekskavatörün yanında patladığı, kısa süre sonra bir insansız hava aracının (İHA) uçuşunun ardından 30–40 metre mesafede ikinci bir patlama yaşandığı aktarıldı.

Yaklaşık 20 dakika sonra başka bir İHA'dan bırakılan bombanın ise UNIFIL unsurlarının başlarının yalnızca 20 metre üzerinde infilak ettiği belirtildi.

"Şans eseri kimse zarar görmedi, çalışmalar daha sonra sürdürüldü." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların ya da görevlerini engelleme girişimlerinin "UNIFIL ve Lübnan ordusu mensuplarının güvenliğine ve Lübnan'ın güneyindeki istikrar çabalarına yönelik açık bir saygısızlık" olduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in barış gücü askerlerine, onların yakınlarına, sivillere ve Lübnan askerlerine yönelik tüm saldırılarını derhal durdurması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'e barış gücü askerlerinin görevlerini herhangi bir engelleme olmadan yerine getirmelerine izin vermesi çağrısında bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı karar ile İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sonlandırmış, kalıcı ateşkes ve tampon bölge çağrısında bulunmuştu. Karar çerçevesinde UNIFIL'in asker sayısı en fazla 15 bin olarak belirlenmişti.

İsrail'in Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen İsrail'in 4 bin 500'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu ihlallerde en az 282 kişinin öldüğü, 600'ü aşkın kişinin yaralandığı resmi kayıtlara geçti.

Ayrıca İsrail, Lübnan'da onlarca yıldır işgal ettiği bölgelere ek olarak, son savaşta ele geçirdiği 5 tepedeki işgali sürdürüyor.