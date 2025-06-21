BM, İsrail-İran Gerilimini Düşürmek İçin Müzakereleri Teşvik Ediyor

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Birleşmiş Milletler, Çin'in temsilcisi Fu Cong aracılığıyla İsrail ve İran arasındaki çatışmaların tırmanmasını önlemek için uluslararası müzakerelerin önemine vurgu yaptı. Çatışmaların, sivil kayıplara ve hasara yol açtığı belirtilirken, uluslararası toplumun uzlaşı sağlaması gerektiği ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail-İran gerilimini düşürmek için müzakereleri teşvik etmek üzere uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsrail-İran askeri çatışması sekizinci gününe girerken Fu, çatışmaların her iki tarafta da çok sayıda sivil kayba ve tesislerde hasara yol açtığını görmenin üzücü olduğunu belirtti.

Fu, çatışmanın daha da tırmanması halinde, her iki tarafın daha büyük kayıplar yaşayacağı gibi, bölge ülkelerinin de ciddi şekilde etkileneceğini söyledi.

Güvenlik Konseyi'nin cuma günü düzenlenen acil toplantısında İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin normlarını ihlal ettiğini, İran'ın egemenlik ve güvenliğini tehlikeye attığını ve bölgesel barış ve istikrarı zedelediğini belirten Fu, bu durumu kesinlikle kınadıklarını vurguladı.

Fu, söz konusu kritik dönemde uluslararası toplumun daha fazla uzlaşı sağlamak ve gerilimi düşürmek için müzakereleri teşvik etmek amacıyla her türlü çabayı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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