BM, İsrail'in Yardım Geçişleriyle İlgili Tehlikeleri Açıkladı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in kısıtlı yardım geçişleri için "güvenli" olarak gösterdiği yollarda hem siviller hem de insani yardım çalışanlarının tehlikelerle karşılaştığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de yaşam alanlarına yönelik çok sayıda hava saldırısının aileleri yok ettiğini bildiren Haq, aynı zamanda gıda ve temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışan siviller arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu ifade etti.

Haq, Gazze'de kıtlık derinleşirken BM ekiplerinin her fırsatı değerlendirmeye çalıştığını ve İsrail'in kontrol ettiği noktalardan yardım sevkiyatı yapmak için çaba sarf ettiğini bildirdi.

BM'nin İsrailli yetkililerin "güvenli" olarak gösterdiği yollardan yardım sevkiyatı yapmaya çalıştığını aktaran Haq, bu yollarda hem çalışanların hem de sivillerin tehlikelerle karşılaştığını kaydetti.

Haq, İsrail'in insani yardım operasyonlarına yönelik kısıtlamalarının da sürdüğünü belirterek, geçen hafta BM'nin 92 yardım girişiminin sadece yüzde 47'sine izin verdiğini söyledi.