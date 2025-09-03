BM, İsrail'in UNIFIL Barış Gücü'ne Saldırısından Endişeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) tarafından Lübnan'ın güneyinde görevli BM Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin yakınlarına el bombası atılmasına ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, "Genel Sekreter, 2 Eylül'de İsrail'e ait insansız hava araçlarının, Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasını desteklemek amacıyla görevlendirilen (Lübnan'ın güneyindeki) UNIFIL Barış Gücü'nün yakınlarına el bombaları atması sonucu meydana gelen olayla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi." diye konuştu.

Genel Sekreter'in, barış güçlerinin hayatını tehlikeye atan her türlü eylemin "kesinlikle kabul edilemez olduğunu" vurguladığını belirten Dujarric, taraflara barış güçlerinin emniyet ve güvenliği ile BM tesislerinin dokunulmazlığını sağlama sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in olaydan sonra "barış güçlerini kasıtlı hedef almadığı" yönündeki açıklaması sorulan Dujarric, "Size şunu söyleyebilirim ki İsrail güçleri, UNIFIL'in o bölgedeki çalışmaları hakkında tam olarak bilgilendirildi. Tam olarak nerede ve ne zaman olacağımızı biliyorlardı." yanıtını verdi.

UNIFIL'in Telegram hesabından yapılan paylaşımda, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptıkları sırada İsrail ordusunun, Barış Gücü personelinin yakınına 4 el bombası attığı ve bunun 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, BM barış güçleri ve mülklerini tehlikeye atan ve yetkili görevlerine müdahale eden bu eylemin 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğu vurgulanmıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.???????

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu, Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.