BM, İsrail'in Suriye'deki Saldırılarını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail'in Suriye'nin Şam kırsalında gerçekleştirdiği ve sivillerin ölümüyle sonuçlanan saldırıları kınadıklarını bildirdi.

Rochdi, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

" İsrail'in Şam kırsalındaki Suriye topraklarına yönelik ve sivillerin ölümüne yol açtığı bildirilen saldırısını kınıyoruz." ifadelerini kullanan Rochdi, baskın ve beraberindeki saldırıların, Beyt Cin kasabasında ailelerin yerlerinden edilmesine ve güvenlik arayışıyla yakındaki bölgelere kaçmalarına neden olduğunu kaydetti.

Rochdi, "(Saldırılar) Bu tür eylemler, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi ve kabul edilemez bir ihlal teşkil ederken, halihazırda kırılgan olan ortamı daha da istikrarsızlaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

BM'nin, Suriye'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Rochdi, tüm bu ihlallerin derhal durdurulması ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na tam anlamıyla uyulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ile Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti.