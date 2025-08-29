BM: İsrail'in Suriye'deki Saldırıları Hesap Vermeyi Gerektiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırılardaki ihlalleri belgelediklerini kaydederek, bu ihlaller için hesap verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin "İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bu saldırılar Suriye'nin istikrarını da tehdit ediyor. BM olarak İsrail'in bu saldırgan tutumuna tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani, artan şiddet dahil Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Shamdasani, "İsrail'in Suriye'deki (saldırıları) eylemleri ve Suriye'nin farklı bölgelerindeki etnik gerginlikler dahil ciddi ihlalleri belgelemeye devam ediyoruz. İşlenen ihlaller için hesap verilmesini talep etmeye devam ediyoruz." dedi.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.