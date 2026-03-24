BM: Lübnan'ın güney sınırında bulunan köylerdeki evlerin yıkılmasına ilişkin açıklamalar endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyinde sınır hattında bulunan köylerdeki tüm evlerin yıkılmasına yönelik açıklamaların "ciddi endişe verici" olduğunu belirterek, "Bu tür operasyonlar savaş suçu teşkil edebilir." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, " Lübnan'ın güneyindeki cephe hattındaki köylerde bulunan evlerin yıkılmasına yönelik açıklamalar ciddi endişe vericidir. Uluslararası insancıl hukuk kapsamında sivillerin ve sivil yapıların korunması gerekmektedir. Bu tür operasyonlar savaş suçu teşkil edebilir." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerindeki bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.