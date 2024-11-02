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BM, İsrail'in Lübnan'daki Askeri Operasyonlarını Kınadı

BM, İsrail'in Lübnan'daki Askeri Operasyonlarını Kınadı
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının siviller üzerindeki olumsuz etkileri ve tarihi dini yapılara verdiği zarardan endişe duyduğunu açıkladı. Özellikle geçen ay yıkılan cami ve kiliselerin yanı sıra tarihi alanların korunması gerektiğini vurguladı.

BEYRUT, 2 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının siviller üzerindeki ciddi etkilerine ilişkin endişelerini dile getirerek, simgesel önemi olan dini ve kültürel yapılara verilen zarar konusunda uyardı.

BM ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in geçtiğimiz Ekim ayından bu yana en az 10 cami ve kiliseyi yok ettiğini ya da büyük hasar uğrattığını belirterek, uluslararası hukuk uyarınca dini mekanlara yönelik saldırıların yasak olduğunu vurguladı.

Baalbek'teki UNESCO listesinde bulunan antik tapınak kompleksi yakınlarındaki saldırılarla ilgili de endişelerin dile getirildiği açıklamada, uluslararası insani hukuka göre askeri güç kullanımın onaylandığı durumlar dışında sivil alanların korunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Açıklama söz konusu durumlarda bile saldırıların orantılı olması ve ihtiyatlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Lübnan'ın UNESCO tarafından belirlenen Roma kalıntılarına ev sahipliği yapan Sur ve Baalbek'teki miras alanlarına yönelik riskler konusunda uyarıda bulundu. Koordinatör, "Lübnan'ın kültürel mirası bu yıkıcı çatışmadaki diğer bir kayıp haline gelmemelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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