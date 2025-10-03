BM, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez, "( İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı) Elbette sivillere karşı ölümcül güç kullanımı uluslararası insan hakları hukukuna ve insancıl hukuka aykırı. İsrail, uluslararası insan hakları standartlarına uymak zorundadır." dedi.

Gomez, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin " İsrail, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na ait gemilere el koydu. İsrail'in silahsız sivillere karşı askeri güç kullanmasını yasal buluyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Elbette sivillere karşı ölümcül güç kullanımı uluslararası insan hakları hukukuna ve insancıl hukuka aykırı." diyen Gomez, bunun oldukça açık olduğunu ve sürekli tekrarladıklarını kaydetti.

Gomez, "(Sivillere karşı güç kullanımı) Bunu sürekli söylüyoruz. Bunu dünyanın farklı bölgelerindeki birçok farklı çatışma bölgesi için dile getiriyoruz. Bu, BM'nin kesin bir duruşu. İsrail, uluslararası insan hakları standartlarına uymak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Küresel Sumud Filosu öfkenin sadece bir sembolü"

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durumlar İletişim Direktörü Ricardo Pires ise dünyanın, yaklaşık 2 yıldır Gazze'de yaşananlardan dolayı çok öfkeli olduğuna işaret etti.

Pires, "(Öfkenin) Küresel Sumud Filosu da bunun sadece bir sembolü. Geçememeleri, durdurulmaları, Gazze'ye hiçbir insani yardım ulaştırılamaması ve koridor açılmaması BM'nin de her gün yaşadığı zorlukların bir başka örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ortaya koyduğu öfke ve kızgınlığı anlayışla karşıladıklarını vurgulayan Pires, dünyanın birçok yerinde Gazze destekçisi ve İsrail karşıtı protestoların düzenlendiğini ifade etti.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.