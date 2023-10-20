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BM: "(İsrail'in kiliseye saldırısı) Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü...

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BM: "(İsrail'in kiliseye saldırısı) Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz.

BM: "( İsrail'in kiliseye saldırısı) Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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