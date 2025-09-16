BM, İsrail'in Katar'ı Hedef Almasını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Katar'ı hedef almasının, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ettiğini kaydetti.

Cenevre'de devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu kapsamında, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ı hedef almasına ilişkin acil durum toplantısı düzenlendi.

Türk, burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da müzakerecilere yönelik saldırısı, uluslararası hukukun şok edici bir ihlali, bölgesel barış ve istikrara bir saldırı ve dünya genelinde arabuluculuk ile müzakere süreçlerinin bütünlüğüne bir darbe niteliğindeydi. Bu nedenle saldırıyı kınıyor ve İHK ile tüm hükümetleri aynısını yapmaya çağırıyorum." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in eyleminin Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğini belirttiğini hatırlatan Türk, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de bu saldırıyı kınadığını bildirdi.

Türk, "Saldırı, uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yaşam hakkını ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etti. Topraklarında uluslararası destekli arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan tarafları hedef almak, Katar'ın kolaylaştırıcı ve barış arabulucusu olarak oynadığı kilit rolü baltalıyor. Bu, çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye yönelik küresel çabalara bir saldırıdır. İHK'ye, arabuluculuk süreçlerinin merkezi önemini yeniden teyit etme ve hukuka aykırı cinayetlerin hesabını sorma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

İsrail'in Doha'ya saldırısı sırasında, Hamas heyetinin barışa doğru hayati bir adım olan ateşkes için müzakere etmek üzere Katar'da olduğunu anımsatan Türk, barışa, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Yemen ve tüm bölgede çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Türk, "İsrail saldırısı, sürdürülebilir barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün tüm ihtimalini yok eden diğer eylemlerle eş zamanlı gerçekleşti. İsrail, saldırıyla aynı gün Gazze'ye yönelik saldırısının yeni bir aşamasına işaret ederek, yaklaşık 1 milyon kişinin güvenlik ve emniyetleri için gerekli tedbirler alınmadan Gazze kentini terk etmelerini istedi. Bu, uluslararası insancıl hukukun bir başka açık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaklaşık 2 yıldır devam eden katliamların durması çağrısında bulunan Türk, üye ülkelerin daha fazla bekleyemeyeceğini kaydetti.

Türk, "Ülkeler, savaş yasalarını ihlal etme riski taşıyan silahların İsrail'e akışını durdurmalı. Ülkeler, ateşkes, tüm rehinelerin ve keyfi olarak gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaşması için azami baskı uygulamalılar." yorumunda bulundu.

"Bu saldırı, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir saldırıyı temsil ediyor"

Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad ise başkent Doha'nın, diplomatik temsilciliklerin, okulların ve camilerin yakınındaki yerleşim bölgelerini hedef alan bir İsrail hava saldırısına maruz kaldığını kaydetti.

Bu saldırının, Katar'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası sözleşmelerin de açık bir ihlali olduğunu belirten Misnad, "Bu saldırı, tamamen sivil bir bölgeyi hedef alarak uluslararası insancıl hukukun şiddetli ve açık bir ihlalini, devlet terörü anlamına gelen, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir saldırıyı temsil ediyor. Bu suçu daha da ciddi hale getiren durum, Gazze'de ateşkes sağlanması için ABD ve Mısır ile koordinasyon halinde arabuluculuk rolü oynayan bir devletin hedef alınmış olmasıdır." dedi.

Misnad, arabuluculuk yapan bir devleti hedef almanın, müzakere sürecini baltalamakla kalmadığını ve daha fazla hayat kurtarma ve barışa ulaşma fırsatını da ortadan kaldırdığını belirtti.