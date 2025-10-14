BM, İsrail'in Gazze'ye Yardım Tırlarını Yarıya Düşürdüğünü Açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ateşkesin ardından Gazze'ye geçiş izni vadettiği yaklaşık 600 yardım tırını yarıya düşüreceğini bildiren mektubu aldığını teyit etti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında bilgi verdi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminin (COGAT) BM'ye, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmediği gerekçesiyle Gazze'ye girecek insani yardım tırlarının sayısını yarıya düşüreceğini belirten mektubunu bugün aldıklarını aktaran Haq, "COGAT'ın yazdıklarının farkındayız." dedi.

Gazze'ye mümkün olduğunca çok yardımın ulaşmasını istediklerini kaydeden Haq, "Tüm taraflardan, ölen rehinelerin iade edilmesi ve insani yardım da dahil olmak üzere ateşkesin uygulanmasının diğer yönlerinin de yerine getirilmesi için anlaşmalarına uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, BM Gazze İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Olga Cherevko da BM'nin Gazze'ye yardım akışını denetleyen COGAT'tan bugün mektup aldıklarını doğruladı.

ABD medyasında, İsrail'in, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes şartlarına göre taahhüt ettiği günlük 600 yardım tırını, Hamas'ın yıkıntıların altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini hemen iade etmediği gerekçesiyle 300'e düşüreceğini belirten mektubu BM'ye gönderdiği haberi yer almıştı.

COGAT'ın mektubunda, kısıtlamaların "Hamas'ın rehinelerin cesetlerinin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı ihlal etmesi" nedeniyle alındığı öne sürülmüştü.