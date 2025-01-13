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BM, İsrail'in Gazze Yardımlarını Engellediğini Belirtti

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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini ve daha önce koordine edilmiş yardımların sadece yedisinin geçişine izin verildiğini açıkladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini belirterek, dün daha önce koordinasyonu yapılmış yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yetkililerinin, İsrail'e, hayat kurtarıcı yardımlara geçit verme çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, BM'nin güvenli, hızlı ve yeterli yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in dün Gazze için daha önce koordinasyonu yapılmış yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verdiğini ifade etti.

Saldırıların ve "tahliye emirlerinin" Gazze genelinde sivillerin yerinden edilmesine yol açmaya devam ettiğini belirten Dujarric, "Siviller, yerlerinden ayrılsalar da kalsalar da korunmak zorundadır. Gidenler de durum el verince güvenle dönebilmelidir." dedi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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