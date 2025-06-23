BM, İsrail'in Gazze'deki İnsani Yardım Operasyonlarını Engellediğini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını engellediğini ve yakıt, su gibi temel ihtiyaçların temininde zorluklar yaşandığını bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze genelinde yakıt ikmalini kolaylaştırmak zorunda olduğunun altını çizen Dujarric, buna Gazze'nin kuzeyinin de dahil olduğunu ancak buraya yönelik yakıt ikmali engellerinin sürdüğünü ifade etti.

Dujarric, BM ve ortaklarının hafta sonunda 16 insani yardım operasyonu gerçekleştirmek için girişimde bulunduğunu, İsrail'in bunların yarısını doğrudan reddettiğini dile getirdi.

Bu nedenle su, yakıt, gıda ve cenazelerin çıkarılmasının engellendiğini aktaran Dujarric, aynı zamanda Gazze'nin büyük bir bölümünün tahliye emri altında olduğunu anımsattı.

Dujarric, İsrailli yetkililerin bugün de içinde iki hastane bulunan Han Yunus'ta iki mahallenin boşaltılması talimatı verdiğini belirtti.

Söz konusu talimatların kritik altyapılara ulaşımı engellediğine dikkati çeken Dujarric, bunun hem hastaları hem de tedavi sağlayan sağlık personelini etkilediğini söyledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinden sıra dışı mehir isteği! Ailesi bile şaşırdı

Gelinden sıra dışı mehir isteği! Ailesi bile şaşırdı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

İki ünlü kıyma markası acil toplatılıyor! İçinden çıkan endişe verici
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.