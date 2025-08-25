BM, İsrail'in Gazze'deki İnsani Yardım Engellemelerine Dikkat Çekti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de insani yardım konvoylarını kısıtlamaya ve engellemeye devam ettiğini, bunun hayat kurtarma operasyonlarını aksattığı uyarısını tekrarladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, İsrail'in insani yardım konvoylarını engellemeye devam ettiğini aktardığını belirten Dujarric, İsrail makamlarının dün, koordinasyon gerektiren 15 insani yardım görevinin 8'ini baştan reddettiğini, geri kalan 7'sini de sahada engellediğini söyledi.

Dujarric, ayrıca OCHA'nın, Gazze Şeridi'nde devam eden hava saldırıları ve düşmanlıkların, sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar dahil, daha fazla sivil can kaybına yol açtığı ve kritik altyapıya zarar verdiği veya yok ettiği konusunda uyardığının altını çizdi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin dört bir yanında, insanların güvenlik ve barınma arayışıyla yerlerinden edilmeye devam ettiğine de dikkati çeken Dujarric, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze'de zorla yerinden edilen insan sayısının 800 binin üzerine çıktığı bilgisini paylaştı.