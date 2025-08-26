BM, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlediği ve gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırısını şiddetle kınadı.

BM Genel Kurul Sözcüsü Sharon Birch günlük basın toplantısında konuştu.

Birch, "BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang, İsrail'in Nasır Hastanesine yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Masum Filistinli sivillerin, gazetecilerin ve sağlık personelinin öldürülmesi kabul edilemez." dedi.

Yang'ın Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptığını aktaran Birch, Gazze'deki sivil halka büyük ölçekte acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için insani yardım kuruluşlarına tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.???????

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.