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BM: İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabilir ve 610 binden fazla kişi için içme suyu...

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BM: İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabilir ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabilir.

BM: İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabilir ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabilir.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler İsrail Gazze Enerji Güncel Haberler

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