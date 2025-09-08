BM, İsrail'in Gazze'de İnsani Yardımları Engellediğini Belirtti

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de insani yardım misyonlarını engellemeye devam ettiğini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Gazze kentinin bazı bölgelerindeki belirli binaların boşaltılması yönünde yeni talimatlar yayımladığını anımsatan Dujarric, Gazze'nin yüzde 80'inden fazlasının ya tahliye emirleri altında ya da İsrail tarafından "askeri bölge" ilan edilen alanların içinde bulunduğuna dikkati çekti.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze kentinin bazı bölgelerinden insanların güneye doğru hareket etmesini isterken, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) insanların acil şekilde gıdaya, suya ve barınma malzemelerine ihtiyaç duyduğunu vurguladığını aktardı.

Birçok bölgede İsrail makamlarının insani yardım personelinin her türlü hareketinin önceden kendileriyle koordine edilmesini istemeyi sürdürdüğünü belirten Dujarric, "Dün koordinasyon gerektiren 24 insani yardım misyonundan 11'ine izin verildi. Bunlar arasında Kerem Şalom geçiş noktasından yakıt alınması ve yakıtın kuzeye ulaştırılması da vardı." diye konuştu.