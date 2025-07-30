BM, İsrail'in Filistin Halkına Yönelik Açlık ve Susuzluk Saldılarını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak aç ve susuz bırakmasını kınayarak bu durumu, insanlığa karşı suç olarak niteledi.

BM raportörleri, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Filistin halkının durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlileri öldürmek için susuzluğu bir silah olarak kullandığına işaret edilerek "İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak susuz ve aç bırakmasını kınıyoruz. İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin güvenli içme suyuna erişimini kasten engellemesini endişeyle karşılıyoruz ve bunu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve insanlığa karşı bir suç olarak nitelendiriyoruz." denildi.

Su ve gıdayı engellemenin, çoğunlukla çocukları ve bebekleri öldüren sessiz ama ölümcül bir bomba olduğunun belirtildiği açıklamada, bebeklerin annelerinin kollarında ölmesini izlemenin dayanılmaz bir durum olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu acı devam ederken dünya liderleri nasıl uyuyabilir? Bu felaket öngörülüyordu. İsrail'in ablukası ve sivil altyapıyı tahrip etmesi, Gazze'deki 2 milyon sakinin çoğunu yerinden etti ve asgari düzeydeki içme suyuna erişimden mahrum bıraktı. Bu durum, su kirliliğinin neden olduğu ölümlere ve yaygın hastalıklara, ayrıca sanitasyon ve hijyen eksikliğine yol açtı. Filistinlilere yönelik bu kasıtlı, yaygın ve sistematik saldırılar, bir nüfusun fiziksel olarak yok edilmesini öngören kasıtlı bir yaşam koşulları ihlalidir, bir başka soykırım eylemidir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve acil insani ihtiyaçların karşılanması için tüm Akdeniz limanlarından acilen yakıt, su, malzeme ve personel ulaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumun, Gazze'deki bu insanlık dışı ve hukuka aykırı durumu sonlandırmak için hareket geçmesi gerektiği kaydedildi.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.