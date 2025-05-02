BM: İsrail Gazze'de Toplu Cezalandırma Uyguluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellediği ve 2 aydır sürdürdüğü abluka ile " Gazze'de çocukları, kadınları, yaşlıları ve sıradan insanları" toplu cezalandırmaya tabi tuttuğunu belirtti.

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ve temel malzemelerin girişini engelleyen ablukasının 2 ayı doldurduğuna dikkati çekti.

UNRWA Genel Komiseri, İsrail'in ablukasına ilişkin, "Bu, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve sıradan insanlara yönelik bir kuşatmadır. Gazze'de doğdukları ve yaşadıkları için toplu cezalandırmaya maruz kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Lazzarini, "İsrail devleti ablukayı kaldırmalı ve temel ihtiyaçların girişine izin vermelidir." açıklamasında bulundu.

İsrail saldırıları altında Gazze'deki duruma ilişkin Lazzarini, "Bombardımanlarda ölenlerin yanı sıra her geçen gün abluka sessizce daha fazla çocuğun ve kadının ölümüne yol açacak." ifadesine yer verdi.

Lazzarini, insani yardımların ulaştırılmasının önemine işaret ederek, "İnsanlığımızı tamamen kaybetmediğimizi göstermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lazzarini, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin de serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 326 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 50 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 418'e, yaralıların sayısının da 118 bin 91'e yükseldi.