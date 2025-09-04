BM: İsrail Gazze'de İnsani Yardımları Engellemeye Devam Ediyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'de insani yardımları "engellemeye ve geciktirmeye" devam ettiğini belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gazze içinde insani yardım faaliyetlerinin gecikmeye veya engellenmeye devam ettiği bildiriliyor." diyen Dujarric, İsrail'in, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında planlanan 86 yardım girişiminden sadece 50'sine izin verdiğini belirtti.

Dujarric, "İsrail makamları tarafından onaylanan insani yardım faaliyetlerinin tamamlanması saatler sürüyor ve ekipler genellikle tehlikeli, sıkışık veya geçilemez yollarda beklemek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Gazze Şehri'nde ve kuzeyindeki çevre mahallelerde İsrail ordusunun askeri kara operasyonlarının yoğunlaştığına dikkati çeken Genel Sekreter Sözcüsü, bu durumun "daha fazla yerinden edilmeye yol açtığı" değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Gazze'nin kuzeyinde koşulların kötüleşmesi durumunda "yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet veren" az sayıdaki su ve sanitasyon tesisinin faaliyetlerinin tehlikeye girebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birçok Filistinlinin ishal ve cilt hastalıkları gibi suyla ilgili rahatsızlıklardan şikayet ettiğini vurgulayan Dujarric, "(Gazze halkı) Yağmur mevsimi öncesinde acilen barınağa ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyduklarını, hijyen malzemelerinin eksik olduğunu, insanların diş macunuyla veya kumla eşyalarını yıkadıklarını söyledi." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Dujarric, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak edeceği üzerine çıkan haberleri takip ettiğini belirtti.

Dujarric bu konuda, "Batı Şeria'nın ilhakına karşı duruşumuz elbette değişmedi ve sarsılmaz. Zira bu sadece uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmayacak aynı zamanda bizi iki devletli çözüm konusunda şu an bulunduğumuz noktadan daha da kötüye götürecektir." şeklinde konuştu.