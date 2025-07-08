BM: İsrail, Gazze'de İnsani Yardım Operasyonlarını Engellemeye Devam Ediyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini, yardım dağıtımını "fırsat buldukça" yapabildiklerini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de insani yardım çalışmalarına ilişkin engellerin yoğun şekilde devam ettiğine işaret eden Dujarric, İsrail'in dün BM'nin 12 yardım girişiminden sadece 4'üne izin verdiğini bildirdi.

Dujarric, hasta tahliyesi için talep edilen 4 operasyonun ise İsrail tarafından doğrudan reddedildiğini vurguladı.

Gazze'de insani yardımların "fırsat buldukça" yapıldığını ifade eden Dujarric, insani yardım operasyonlarını gerçekleştirmek için çok yoğun idari ve bürokratik çaba sarf etmek gerektiğini kaydetti.

Dujarric, buna rağmen BM'nin elinden geleni yapmaya devam ettiğinin ancak sağladıkları yardımın çok yetersiz olduğunun altını çizdi.