BM: İsrail, Bayram Boyunca Gazze'ye Yardım Ekiplerinin Girişine İzin Vermedi

BM: İsrail, Bayram Boyunca Gazze'ye Yardım Ekiplerinin Girişine İzin Vermedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye insani yardım ekiplerinin girişine izin vermediğini açıkladı. BM Sözcüsü, Gazze'deki insani durumun benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ve yardım akışının derhal yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye herhangi bir insani yardım ekibinin girişine izin vermediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haq, İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk günü cumadan başlayarak bayram boyunca sınır kapılarında insani yardım ekibinin girişine ve yardım dağıtımına izin vermediğini açıkladı.

Gazze'deki insani durumun benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirten Haq, gıda yardım noktalarına yapılan saldırılar nedeniyle Gazzelilerin yiyecek bulmak için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Haq, "Hiç kimse hayatını riske atmak ile ailesini doyurmak arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmamalıdır." dedi.

İsrail'in insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kaldığı 19 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yalnızca 4 bin 600 metrik ton buğday unu sağlayabildiklerini kaydeden Haq, bu yardımların çoğunun, varış yerlerine ulaşmadan açlık çeken Gazzeliler tarafından tüketildiğini ifade etti.

Haq, Gazze'deki her aileye en az 1 çuval un sağlanması için 8 ila 10 bin metrik ton una ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Gazze'ye sürekli ve sınırsız yardım akışı mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamalıdır." diye konuştu.

Farhan Haq, "İsrail işgalci güç olarak, Gazze'de kamu düzeni ve güvenliğini sağlama konusunda sorumluluk taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Ferdi Zeyrek'e veda! Hemşehrileri kent meydanında toplanıyor

Ferdi Zeyrek'e veda! Hemşehrileri kent meydanında toplanıyor
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi iddiası

Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.