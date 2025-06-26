BM, İşgal Altındaki Filistin'deki İsrailli Saldırıları Kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da, dün Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun saldırısını kınadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını kınıyoruz." diyen Dujarric, saldırı sonucu bazı Filistinlilerin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Dujarric, İsrail'e sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruması çağrısında bulunarak, "Uluslararası hukuka saygı duyulmalı ve sorumlular cezalandırılmalı." ifadesini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

İsrail, insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor

Filistinli sivillerin her gün ya İsrail bombardımanı nedeniyle ya da aileleri için gıda temin etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini aktaran Dujarric, "Bu trajik olaylar hiçbir zaman normal olarak görülmemeli." dedi.

Dujarric, İsrail'in dün BM'nin 17 insani yardım girişiminin 6'sını doğrudan reddettiğini belirterek, devam eden kısıtlamaların hayat kurtarıcı eylemlerin gerçekleşmesini engellediğine dikkati çekti.