BM, İşgal Altındaki Filistin'deki İsrailli Saldırıları Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da, dün Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun saldırısını kınadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını kınıyoruz." diyen Dujarric, saldırı sonucu bazı Filistinlilerin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Dujarric, İsrail'e sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruması çağrısında bulunarak, "Uluslararası hukuka saygı duyulmalı ve sorumlular cezalandırılmalı." ifadesini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

İsrail, insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor

Filistinli sivillerin her gün ya İsrail bombardımanı nedeniyle ya da aileleri için gıda temin etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini aktaran Dujarric, "Bu trajik olaylar hiçbir zaman normal olarak görülmemeli." dedi.

Dujarric, İsrail'in dün BM'nin 17 insani yardım girişiminin 6'sını doğrudan reddettiğini belirterek, devam eden kısıtlamaların hayat kurtarıcı eylemlerin gerçekleşmesini engellediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Beni sandalye bacağıyla dövdü' diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e büyük şok

"Beni sandalye bacağıyla dövdü" diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e şok
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz ayrılık
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.