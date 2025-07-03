BM, İran'ın UAEA ile İşbirliğini Askıya Almasını Endişe Verici Buldu

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile olan işbirliğini askıya almasının endişe verici olduğunu belirtti ve tüm ülkelerin UAEA ile işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla (UAEA) işbirliğini askıya alma kararının endişe verici olduğunu belirtti.

Çarşamba günkü basın toplantısında Guterres'in, söz konusu kararla ilgili değerlendirmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Dujarric, "Resmi karar belli ve oldukça endişe verici" dedi.

Dujarric, Guterres'in, nükleer programları konusunda İran'ın da tüm ülkelerin de UAEA ile işbirliği yapması gerektiği konusundaki tutumunun net olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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