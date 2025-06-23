BM, İran'ın Katar'daki ABD Üslerine Saldırısını Değerlendirdi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Katar'daki ABD üslerine saldırı başlattığı haberlerinin üzerine istikrarsızlığın artma riskine karşı uyardı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik saldırı başlattığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, henüz kendisinin bu haberleri görmediğini söyledi.

Dujarric, "Ancak, BM Genel Sekreteri'nin de uyardığı gibi askeri faaliyetlerde artışlar ve misillemelerin devam etmesi sadece istikrarsızlığı artırır ve bizi kısır bir intikam döngüsüne sokar." diye konuştu.

BM personelinin Katar'da yerinin değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin ise Dujarric, "Herhangi bir yer değişimi hakkında bilgilendirilmedim." dedi.

İran resmi haber ajansı, İran'ın Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.