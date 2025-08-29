BM, İran'ı İdam Ceza Uygulamasını Durdurmaya Çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İran'da yılbaşından bu yana en az 841 kişinin idam edilmesini eleştirerek, İranlı yetkililere idam cezasını uygulamama çağrısında bulundu.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi tarafından edinilen bilgilere göre, İranlı yetkililerin yılbaşından bu yana en az 841 kişiyi idam ettiğini belirten Shamdasani, İran'ın, idam cezasının kaldırılması yönünde dünya çapındaki harekete katılma çağrılarını görmezden geldiğini bildirdi.

Shamdasani, "İranlı yetkililer sadece temmuzda 110 kişiyi idam etti. Bu, geçen yılın temmuz ayında idam edilen kişi sayısının iki katından fazlasına denk geliyor ve 2025'in ilk yarısındaki idamlardaki büyük artışı takip ediyor. İdam edilen kişi sayısının yüksek olması, ölüm cezasının etnik azınlıkları ve göçmenleri orantısız bir şekilde hedef alarak devletin sindirme aracı olarak sistematik bir şekilde kullanıldığını gösteriyor." diye konuştu.

İran'da şu anda idam cezasıyla karşı karşıya olan 11 kişi olduğunu hatırlatan Shamdasani, idamın, yaşam hakkı ve insan onuruyla bağdaşmadığının altını çizdi.

Uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunan davranışlar için asla idam cezası verilmemesi gerektiğini söyleyen Shamdasani, İran hükümetine, "idam cezasını uygulamama" çağrısında bulundu.

Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, İran'a idamın kaldırılmasına yönelik bir adım olarak bu cezaları erteleme çağrısında bulunduğunu da hatırlattı.