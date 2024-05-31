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BM, Irak Yardım Misyonu'nun görev süresini 1 yıl uzattı

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) görev süresi oy birliğiyle 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Misyon, Irak'ın kalkınması, yeniden yapılanması ve insan haklarının korunması konularında hükümete yardımcı olacak.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) görev süresinin son kez 1 yıl uzatılması kararlaştırıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, UNAMI'nin görev süresinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama sonrasında açıklama yapan ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Irak'ın son yıllarda çok büyük değişim geçirdiğine dikkati çekti. UNAMI'nin görev süresinin son kez uzatıldığını ifade eden Wood, misyonun görevini yerine getirdiğine işaret etti.

Wood, UNAMI'nin geçiş sürecinde seçimler için teknik destek ve insan haklarının korunması gibi konularda yardım sağlayacağını bildirdi.

Güvenliğin sağlanmasının yanında Irak'ın kalkınması ve yeniden yapılanmasında hükümete yardımcı olma misyonuna sahip olan UNAMI'nin, aynı zamanda Irak'taki insan hakları ihlallerini izleme görevi bulunuyor.

UNAMI, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ı işgal etmesinin ardından 14 Ağustos 2003'te BMGK'nin 1500 sayılı kararıyla kurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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