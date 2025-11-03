BM, Irak'taki Parlamento Seçimlerini Destekleyecek

BAĞDAT, 3 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hasan, BM'nin 11 Kasım'da Irak'ta yapılacak parlamento seçimlerini desteklemeye kararlı olduğunu söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile başkent Bağdat'ta bir araya gelen Hasan, BM'nin "seçim sürecinde Irak'a desteğini sürdürme ve siyasi ve ekonomik istikrarı güçlendirme" konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Hüseyin, parlamento seçimlerine yönelik son hazırlıkların gözden geçirilmesi sırasında yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin "seçimlerin Irak halkının iradesini yansıtacak şekilde şeffaf ve adil şekilde yapılmasını sağlamaya kararlı olduğunu" vurgulayarak, teknik desteğini sürdüren BM'ye teşekkür etti.

Açıklamada iki tarafın bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı ve istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek üzere Irak ile BM arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarını da görüştüğü kaydedildi.

Irak'ta dört yıl görev yapacak 329 üyeli parlamentoyu seçmek üzere 21 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Irak'ta 2021'de yapılan son parlamento seçimlerinin ardından Bağdat'ta şiddetli çatışmalar yaşanmış ve ortaya çıkan siyasi çıkmaz nedeniyle hükümetin kurulması yaklaşık bir yıl sürmüştü.