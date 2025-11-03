Haberler

BM, Irak'taki Parlamento Seçimlerini Destekleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hasan, BM'nin 11 Kasım'da Irak'ta yapılacak parlamento seçimlerini destekleme kararlılığını vurguladı. Irak hükümeti, seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BAĞDAT, 3 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hasan, BM'nin 11 Kasım'da Irak'ta yapılacak parlamento seçimlerini desteklemeye kararlı olduğunu söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile başkent Bağdat'ta bir araya gelen Hasan, BM'nin "seçim sürecinde Irak'a desteğini sürdürme ve siyasi ve ekonomik istikrarı güçlendirme" konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Hüseyin, parlamento seçimlerine yönelik son hazırlıkların gözden geçirilmesi sırasında yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin "seçimlerin Irak halkının iradesini yansıtacak şekilde şeffaf ve adil şekilde yapılmasını sağlamaya kararlı olduğunu" vurgulayarak, teknik desteğini sürdüren BM'ye teşekkür etti.

Açıklamada iki tarafın bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı ve istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek üzere Irak ile BM arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarını da görüştüğü kaydedildi.

Irak'ta dört yıl görev yapacak 329 üyeli parlamentoyu seçmek üzere 21 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Irak'ta 2021'de yapılan son parlamento seçimlerinin ardından Bağdat'ta şiddetli çatışmalar yaşanmış ve ortaya çıkan siyasi çıkmaz nedeniyle hükümetin kurulması yaklaşık bir yıl sürmüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.