BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi İş Gücünü Yüzde 20 Azaltacak
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), finansman yetersizliği nedeni ile iş gücünü yüzde 20 oranında azaltma kararı aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher'ın açıklamasına göre, finansman açığı 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 60 milyon dolara ulaşacak.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), finansman yetersizliği sebebiyle iş gücünü yüzde 20 azaltacağı bildirildi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, OCHA personeline konuya ilişkin gönderdiği mektupta, kurumun finansman açığıyla mücadele ettiği belirtildi.
Mektupta, 2025 yılı finansman açığının yaklaşık 60 milyon doları bulduğu kaydedilerek, bu konunun ele alınmasının önemi vurgulandı.
20'den fazla kıdemli çalışanın işine son verileceği bildirilen mektupta, toplam iş gücünün yüzde 20 azaltılacağı duyuruldu.
Öte yandan, basına konuşan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bu durumun ihtiyaç kesintisinden değil, finansman eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.
Dujarric, "Bazı kesintiler ABD'den kaynaklı olurken, bazıları başka ülkelerden geldi." ifadesini kullanarak, BM'nin insani yardım alanındaki çalışanları için fon kaynaklarının fazlasıyla şeffaf olduğuna dikkati çekti.