BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından...
Abone Ol
Son Güncelleme:
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyuyoruz.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyuyoruz
Kaynak: AA / Güncel