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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından...

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyuyoruz.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyuyoruz

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler İsrail Gazze İsrail Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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