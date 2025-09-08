BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten İsrail'e Sert Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, " İsrail, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından emredilen adımları atmak, soykırım eylemlerini önlemek, soykırıma teşvik edenleri cezalandırmak ve Gazze'deki Filistinlilere yeterli yardımın ulaşmasını sağlamakla yasal olarak yükümlü." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jurg Lauber başkanlığında başlayan toplantının açılışında konuşma yapan Türk, " İsrail'in Gazze'de Filistinli sivilleri topluca katletmesi, tarifsiz acılar ve toplu yıkıma neden olması, yeterli hayat kurtarıcı yardım ulaştırılmasını engellemesi ve bunun sonucunda sivillerin aç kalması, gazetecileri öldürmesi ve savaş suçu üstüne savaş suçu işlemesi dünya vicdanını sarsıyor. Üst düzey İsrailli yetkililerin açıkça soykırım söylemi kullanması ve Filistinlilerin utanç verici bir şekilde insanlıktan çıkarılması karşısında dehşete kapılıyorum." diye konuştu.

Bölgenin barış için haykırdığını belirten Türk, Gazze'nin bir mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

Türk, "Daha fazla militarizasyon, işgal, ilhak ve baskı yalnızca daha fazla şiddet, misilleme ve terörü besleyecektir. İsrail, UAD tarafından emredilen adımları atmak, soykırım eylemlerini önlemek, soykırıma teşvik edenleri cezalandırmak ve Gazze'deki Filistinlilere yeterli yardımın ulaşmasını sağlamakla yasal olarak yükümlü." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki katliamı sona erdirmek için şimdi harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Türk, "Uluslararası toplum görevini yerine getirmiyor. Gazze halkını yüzüstü bırakıyoruz. Soykırımı önlemek için kararlı adımlar nerede? Ülkeler neden vahşet suçlarını önlemek için daha fazlasını yapmıyor? Ülkeler, savaş yasalarını ihlal etme riski taşıyan silahların İsrail'e akışını durdurmalı." dedi.

Türk, ülkelerin, ateşkes, rehinelerin ve keyfi olarak alıkonulanların serbest bırakılması ve Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaştırılması için ellerindeki tüm imkanları kullanarak azami baskı uygulaması gerektiğine dikkati çekti.

"(Ülkeler) İsrail'in, Gazze'yi askeri olarak ele geçirme planına ve işgal altındaki Batı Şeria'yı hızla ilhak etmesine karşı kararlı adımlar atmalı." diyen Türk, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesinin önemine işaret etti.