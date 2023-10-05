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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız ve saldırganca yakma eylemlerini, özellikle şiddeti ve bölünmeyi...

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız ve saldırganca yakma eylemlerini, özellikle şiddeti ve bölünmeyi kışkırtanları şiddetle reddediyorum"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız ve saldırganca yakma eylemlerini, özellikle şiddeti ve bölünmeyi kışkırtanları şiddetle reddediyorum"

Kaynak: AA / Güncel

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